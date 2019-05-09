В столице запланировано четыре шествия ко Дню победы над нацизмом

По его словам, по состоянию на вчера в КГГА поступило 5 сообщений о проведении мероприятий по случаю годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Так, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве заявлены сразу четыре массовых шествия.

Наиболее массовое шествие, по данным КГГА, сейчас планирует ОО "Институт правовой политики" Елены Бережной, матери погибшей экс-парламентария Ирины Бережной, под названием "Никто не забыт, ничто не забыто", что является украинским аналогом российской акции "Бессмертный полк". Заявленное количество участников в ней - 180 тыс. человек. Будет задействована звукоусиливающая аппаратура и оркестр.

Акция начнется 9 мая в 8:30 возле станции метро "Арсенальная", а дальше по улице Московской, отправится в парке Вечной Славы, и продлится до 16:00.

Также в 9:00 возле метро "Арсенальная" назначен сбор участников акции Совета Киевской городской организации ветеранов Украины Николая Мартынова, которая имеет схожее название "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство". Согласно заявке, 5000 участников отправятся в парк Вечной Славы для возложения цветов. Акция продлится до 12:00.

Кроме того, КМО Партии "Видродження" планирует провести шествие и возложение цветов с ул. Лаврской и в парке Вечной Славы с 11:00 до 15:00. В акции заявлены 300 участников.

В то же время на улицах Лаврской и Мазепы, между Киево-Печерской Лаврой и парком Вечной Славы и станцией метро "Арсенальная" с 9:00 до 13:00 проведет свою акцию ОО "Демократическая Сокира" Антона Швеца под названием "Бессмертный Грут" (относительно псевдо-патриотических пророссийских акций на территории Украины). Организация сообщила об участии 300 человек в мероприятии.

Также ко Дню победы над нацизмом в столице состоится молебен за мир.

В целом на 9 мая запланировано по Украине более 1200 мероприятий, ожидается участие более 600 тыс. человек.