В уряді акцію "Безсмертний полк" назвали пропагандою Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Акція "Безсмертний полк" створена Кремлем як акція пропаганди, зокрема і антиукраїнської. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко у Twitter, передає УНН.
"Акція "Бессмертний полк" створена Кремлем не як акція пам'яті, а як акція пропаганди. У тому числі, антиукраїнської. Тому щороку проросійські сили безцеремонно намагаються використати пам'ять людей у політичних цілях. Хоч Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) вже давно заявив, що вони і без України би перемогли", - написав Кириленко.
Нагадаємо, у четвер, 9 травня, кілька сотень учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуто! Мир. Злагода. Єдність" пройшли вулицею Івана Мазепи і зайшли до парку Вічної Слави у Києві, де провели мітинг біля Вічного вогню.
Зазначимо, що хода під назвою "Ніхто не забутий, ніщо не забуто" є українським аналогом російської акції "Безсмертный полк".
Як повідомляв УНН, влада білоруського Вітебська заборонила проводити ходу "Безсмертний полк" 9 травня.
Раніше Влада каахстанського міста Актобе вирішила відмовитися від проведення акції "Безсмертний полк", яка повинна була відбутися 9 травня на честь 74-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.