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В Университет Глазго отправили посылку с взрывным устройством

В Университет Глазго отправили посылку с взрывным устройством

Киев  •  УНН

 • 8788 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Университет Глазго отправили посылку с самодельным взрывным устройством, которое может быть связано с аналогичными устройствами, найденными ранее в аэропортах и на вокзале Лондона. Об этом говорится в сообщении британской полиции, сообщает УНН со ссылкой также на издание The Guardian.

Как следует из текста заявления, в среду, 6 марта, университет получил подозрительную посылку, о которой его сотрудники проинформировали экстренные службы. После этого были эвакуированы несколько зданий университета, а полицейские позднее провели контролируемый взрыв устройства. В результате никто не пострадал.

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По словам представителя контртеррористического подразделения полиции Кларка Джаретта, посылка в Глазго, ее маркировка и тип взрывного устройства схожи с тремя посылками, которые были обнаружены на вокзале Ватерлоо и в аэропортах Хитроу и Лондон-Сити 5 марта. Он отметил, что, по одной из версий полиции, посылки поступили из Ирландии.​

Напоминаем, на вокзале и в аэропортах Лондона устройства были найдены в белых конвертах размером А4, которые лежали в желтых пакетах с надписью Jiffy. На двух пакетах, как и на посылке в Глазго, были наклеены ирландские марки. При их обнаружении никто не пострадал.

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