Вибухові пакети в Лондоні можуть бути пов'язані з угрупованнями Ірландії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Виявлені в Лондоні у вівторок три саморобні вибухові пристрої (СВУ) можуть бути пов’язані з одним з радикальних республіканських угруповань в Ірландії. Про це повідомила газета Irish Independent, вказуючи, що джерела в ірландській поліції розглядають таку версію як найбільш ймовірну, передає УНН.
“Гарда Шихана (назва поліції Ірландії) сприяє Лондону в розслідуванні інцидентів, намагаючись встановити причетних до виготовлення вибухових пакетів”, — повідомило видання. “Швидше за все, мова йде про одне з радикальних республіканських угруповань, що діє в Ірландії, яке в ситуації Brexit, що наближається, спробувала таким чином заявити про себе”, — уточнила газета з посиланням на джерело в правоохоронному відомстві. Газета нагадала також, що за останні два місяці Гарда виявила дві схованки зі зброєю і вибухівкою в прикордонному з Північною Ірландією лісовому районі півострова Кулей (графство Лаут).
Телеканал Sky News раніше вказав, що на виявлені поштові конверти формату A4, які ідентифіковані британськими поліцейськими як “невеликі саморобні вибухові пристрої”, були приклеєні ірландські марки.
Як зазначав УНН, поліція знайшла вибухові пристрої в аеропортах і на вокзалі Лондона.