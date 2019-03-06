Вибухові пакети в Лондоні можуть бути пов'язані з угрупованнями Ірландії

КИЇВ. 6 березня. УНН. Виявлені в Лондоні у вівторок три саморобні вибухові пристрої (СВУ) можуть бути пов’язані з одним з радикальних республіканських угруповань в Ірландії. Про це повідомила газета Irish Independent, вказуючи, що джерела в ірландській поліції розглядають таку версію як найбільш ймовірну, передає УНН.