Поліція знайшла вибухові пристрої в аеропортах і на вокзалі Лондона

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Контртерористичний підрозділ поліції Лондона розпочав розслідування, після того як на вокзалі Ватерлоо і в аеропортах Хітроу і Лондон-Сіті були знайдені три підозрілі пакети. Про це повідомляється на сайті лондонської поліції, передає УНН.

Йдеться про білі конверти розміром А4, які лежали в жовтих пакетах з написом Jiffy. Всередині, за даними поліції, перебували саморобні вибухові пристрої. При відкритті вони могли спровокувати невелику пожежа, уточнює поліція.

Перший пакет був знайдений ще о 9:55 (11:55 за Києвом) в головному офісі аеропорту Хітроу, співробітники відкрили його, після чого спрацював вибуховий пристрій. Ніхто не постраждав, на місце події прибула поліція і оточила будівлю, зараз доступ туди закритий. Другий пакет виявили о 11:40 (13:40) в поштовому відділенні на вокзалі Ватерлоо. Вибухотехніки знешкодили пакет, ніхто не постраждав, інцидент не вплинув на графік руху поїздів. О 12:10 (14:10) поліцію викликали до головного офісу аеропорту Лондон-Сіті, де був знайдений третій пакет. Інцидент не вплинув на роботу повітряної гавані, однак рух поїздів в аеропорт було тимчасово призупинено.

Контртерористичний підрозділ розглядає ці інциденти як пов’язані між собою. На двох пакетах були наклеєні ірландські марки, відзначає телеканал Sky News. В ірландській пошті повідомили телеканалу, що марки були випущені в січні 2018 року, їх можна було купити в будь-якому поштовому відділенні країни. Зараз поліція Ірландії також бере участь в розслідуванні інциденту.

Photo of one of the suspect devices - this one sent to Heathrow. It caught fire: pic.twitter.com/keObgokRVH

— Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) 5 марта 2019 г.

Нагадуємо, у Німеччині евакували 700 людей з потяга через знайдений в туалеті пістолет.

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