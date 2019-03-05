Поліція знайшла вибухові пристрої в аеропортах і на вокзалі Лондона

КИЇВ. 5 березня. УНН. Контртерористичний підрозділ поліції Лондона розпочав розслідування, після того як на вокзалі Ватерлоо і в аеропортах Хітроу і Лондон-Сіті були знайдені три підозрілі пакети. Про це повідомляється на сайті лондонської поліції, передає УНН.