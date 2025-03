Полиция нашла взрывные устройства в аэропортах и на вокзале Лондона

Речь идет о белых конвертах размером А4, которые лежали в желтых пакетах с надписью Jiffy. Внутри, по данным полиции, находились самодельные взрывные устройства. При открытии они могли спровоцировать небольшой пожар, уточняет полиция.

Первый пакет был найден еще в 9:55 (11:55 по Киеву) в головном офисе аэропорта Хитроу, сотрудники открыли его, после чего сработало взрывное устройство. Никто не пострадал, на место происшествия прибыла полиция и оцепила здание, сейчас доступ туда закрыт. Второй пакет обнаружили в 11:40 (13:40) в почтовом отделении на вокзале Ватерлоо. Взрывотехники обезвредили пакет, никто не пострадал, инцидент не повлиял на график движения поездов. В 12:10 (14:10) полицию вызвали в головной офис аэропорта Лондон-Сити, где был найден третий пакет. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, однако движение поездов в аэропорт было временно приостановлено.

Контртеррористическое подразделение рассматривает эти инциденты как связанные между собой. На двух пакетах были наклеены ирландские марки, отмечает телеканал Sky News. В ирландской почте сообщили телеканалу, что марки были выпущены в январе 2018 года, их можно было купить в любом почтовом отделении страны. Сейчас полиция Ирландии также участвует в расследовании инцидента.

