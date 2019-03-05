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Полиция нашла взрывные устройства в аэропортах и на вокзале Лондона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Контртеррористическое подразделение полиции Лондона начало расследование, после того как на вокзале Ватерлоо и в аэропортах Хитроу и Лондон-Сити были найдены три подозрительных пакета. Об этом сообщается на сайте лондонской полиции, передает УНН.

Речь идет о белых конвертах размером А4, которые лежали в желтых пакетах с надписью Jiffy. Внутри, по данным полиции, находились самодельные взрывные устройства. При открытии они могли спровоцировать небольшой пожар, уточняет полиция.

Первый пакет был найден еще в 9:55 (11:55 по Киеву) в головном офисе аэропорта Хитроу, сотрудники открыли его, после чего сработало взрывное устройство. Никто не пострадал, на место происшествия прибыла полиция и оцепила здание, сейчас доступ туда закрыт. Второй пакет обнаружили в 11:40 (13:40) в почтовом отделении на вокзале Ватерлоо. Взрывотехники обезвредили пакет, никто не пострадал, инцидент не повлиял на график движения поездов. В 12:10 (14:10) полицию вызвали в головной офис аэропорта Лондон-Сити, где был найден третий пакет. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, однако движение поездов в аэропорт было временно приостановлено.

Контртеррористическое подразделение рассматривает эти инциденты как связанные между собой. На двух пакетах были наклеены ирландские марки, отмечает телеканал Sky News. В ирландской почте сообщили телеканалу, что марки были выпущены в январе 2018 года, их можно было купить в любом почтовом отделении страны. Сейчас полиция Ирландии также участвует в расследовании инцидента.

Photo of one of the suspect devices — this one sent to Heathrow. It caught fire: pic.twitter.com/keObgokRVH

— Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) 5 марта 2019 г.

Напоминаем, в Германии эвакуировали 700 человек из поезда из-за найденного в туалете пистолет.

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