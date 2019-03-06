Взрывпакеты в Лондоне могут быть связаны с группировками Ирландии

“Гарда Шихана (название полиции Ирландии) содействует Лондону в расследовании инцидентов, пытаясь установить причастных к изготовлению взрывпакетов”, — сообщило издание. “Вероятнее всего, речь идет об одной из радикальных республиканских группировок, действующих в Ирландии, которая в ситуации приближающегося Brexit попыталась таким образом заявить о себе”, — уточнила газета со ссылкой на источник в правоохранительном ведомстве. Газета напомнила также, что за последние два месяца Гарда обнаружила два тайника с оружием и взрывчаткой в приграничном с Северной Ирландией лесном районе полуострова Кулей (графство Лаут).

Телеканал Sky News ранее указал, что на обнаруженные почтовые конверты формата A4, которые идентифицированы британскими полицейскими как “небольшие самодельные взрывные устройства”, были приклеены ирландские марки.

Как отмечал УНН, полиция нашла взрывные устройства в аэропортах и на вокзале Лондона.