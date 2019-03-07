В Університет Глазго відправили посилку з вибуховим пристроєм
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Університет Глазго відправили посилку з саморобним вибуховим пристроєм, яка може бути пов’язаною з аналогічними пристроями, знайденими раніше в аеропортах і на вокзалі Лондона. Про це йдеться в повідомленні британської поліції, повідомляє УНН з посиланням також на видання The Guardian.
Як випливає з тексту заяви, в середу, 6 березня, університет отримав підозрілу посилку, про яку його співробітники поінформували екстрені служби. Після цього були евакуйовані декілька будівель університету, а поліцейські пізніше провели контрольований вибух пристрою. В результаті ніхто не постраждав.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибухові пакети в Лондоні можуть бути пов’язані з угрупованнями Ірландії
За словами представника контртерористичного підрозділу поліції Кларка Джаретта, посилка в Глазго, її маркування і тип вибухового пристрою схожі з трьома посилками, які були виявлені на вокзалі Ватерлоо і в аеропортах Хітроу і Лондон-Сіті 5 березня. Він зазначив, що, за однією з версій поліції, посилки надійшли з Ірландії.
Нагадуємо, на вокзалі та в аеропортах Лондона пристрої були знайдені в білих конвертах розміром А4, які лежали в жовтих пакетах з написом Jiffy. На двох пакетах, як і на посилці в Глазго, були наклеєні ірландські марки. При їх виявленні ніхто не постраждав.