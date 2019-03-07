В Університет Глазго відправили посилку з вибуховим пристроєм

КИЇВ. 7 березня. УНН. В Університет Глазго відправили посилку з саморобним вибуховим пристроєм, яка може бути пов’язаною з аналогічними пристроями, знайденими раніше в аеропортах і на вокзалі Лондона. Про це йдеться в повідомленні британської поліції, повідомляє УНН з посиланням також на видання The Guardian.