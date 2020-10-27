В условиях пандемии COVID-19 в Украине в этом году на 60 тыс. выросло количество налогоплательщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Несмотря на сложности в Украине в связи с коронавирусной болезнью, количество налогоплательщиков в этом году выросло на 60 тысяч. Об этом заявил на брифинге председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, передает корреспондент УНН.
“Несмотря на все сложности, которые стране чувствует через COVID-19, количество налогоплательщиков в этом году выросло на 60 тысяч”, — сказал Любченко.
По его словам, на сегодня бизнес почувствовал уменьшение конкуренции со стороны тени, отсюда и рост уплаты налогов.
“На фоне падения ВВП имеем третий месяц подряд объемы реализации с налогом на добавленную стоимость. То есть доходы реального сектора бизнеса увеличиваются”, — добавил он.
Напомним, как сообщили УНН в Государственной налоговой службе раньше, за период карантина прирост плательщиков ЕСВ сократился около в 2,5 раза.