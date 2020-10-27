В умовах пандемії COVID-19 в Україні цього року на 60 тис. зросла кількість платників податків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Не зважаючи на складнощі в Україні у зв’язку з коронавірусною хворобою, кількість платників податків цього року зросла на 60 тисяч. Про це заявив на брифінгу голова Державної податкової служби України Олексій Любченко, передає кореспондент УНН.
“Не зважаючи на всі складнощі, які країні відчуває через COVID-19, кількість платників податків в цьому році зросла на 60 тисяч”, — сказав Любченко.
За його словами, на сьогодні бізнес відчув зменшення конкуренції з боку тіні, звідси і зростання сплати податків.
“На фоні падіння ВВП маємо третій місяць поспіль обсяги реалізації з податком на додану вартість. Тобто доходи реального сектору бізнесу збільшуються”, — додав він.
Нагадаємо, як повідомили УНН в Державній податковій службі раніше, за період карантину приріст платників ЄСВ скоротився близько у 2,5 рази.