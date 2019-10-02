В Умани остается еще более 20 тысяч паломников-хасидов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. По состоянию на 08:00 утра в Умани остается еще более 20 тысяч паломников хасидов, которые вчера закончили празднование Рош-ха-Шана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
“По состоянию на 8 утра 2 октября в Умани остается 21 526 хасидов”, — говорится в сообщении.
Напомним, что с сегодняшнего дня паломники-хасиды начинают покидать Украину.
Ранее сообщал УНН, что за время празднования паломниками-хасидами Рош-Ха-Шана в городе Умань Черкасской области правоохранители зафиксировали 72 сообщение о возможных правонарушениях, было зарегистрировано 15 уголовных производств.