За час перебування паломників-хасидів в Умані відкрито 15 кримінальних проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. За час святкування паломниками-хасидами Рош-Ха-Шана в місті Умань Черкаської області правоохоронці зафіксували 72 повідомлення про можливі правопорушення, було зареєстровано 15 кримінальних проваджень. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Станом на 10-ту годину ранку 2 жовтня з Умані виїхало понад вісім тисяч прочан. Цього року на святкування Рош-га-Шана приїхало близько 27 тисяч паломників з 8 країн світу. Публічний порядок та безпеку громадян під час масових заходів в Умані забезпечують понад 550 працівників поліції з 12 областей України.
В період масових заходів в місцях паломництва поліцією зафіксовано 72 повідомлення про можливі правопорушення, зареєстровано 15 кримінальних проваджень, серед яких незаконне поводження зі зброєю, незаконне зберігання наркотичних засобів, крадіжка та грабіж.
Як зазначили поліцейські, надзвичайних подій та грубих порушень публічного порядку в Умані не допущено. Поліція в повній мірі забезпечила публічний порядок та безпеку громадян під час перебування в Умані іноземних гостей.
Нагадаємо, цього року святкування іудейського Нового року Рош-ха-Шана тривало з 29 вересня по 1 жовтня в місті Умань.