За время пребывания паломников-хасидов в Умани открыто 15 уголовных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. За время празднования паломниками-хасидами Рош-Ха-Шана в городе Умань Черкасской области правоохранительные органы зафиксировали 72 сообщения о возможных правонарушениях, было зарегистрировано 15 уголовных производств. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
По состоянию на 10 часов 2 октября утра из Умани выехало более восми тысяч паломников. В этом году на празднование Рош-га-Шана приехали около 27 тысяч паломников из 8 стран мира. Публичный порядок и безопасность граждан во время массовых мероприятий в Умани обеспечивают более 550 полицейских из 12 областей Украины.
В период массовых мероприятий в местах паломничества полицией зафиксировано 72 сообщения о возможных правонарушениях, зарегистрировано 15 уголовных производств, среди которых незаконное обращение с оружием, незаконное хранение наркотических средств, кража и грабеж.
Как отметили полицейские, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в Умани не допущено. Полиция в полной мере обеспечила общественный порядок и безопасность граждан во время пребывания в Умани иностранных гостей.
Напомним, в этом году празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана продолжалось с 29 сентября по 1 октября в городе Умань.