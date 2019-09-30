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Рош-ха-Шана в Умані цього року святкували понад 30 тис. паломників-хасидів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Цього року в Умані Черкаської області понад 30 тисяч паломників-хасидів зустрічали 5780-й Новий рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

Рош-ха-Шана в Умані цього року святкували понад 30 тис. паломників-хасидів

"Від початку прибуття паломників (з 6 вересня) прикордонники оформили на в’їзд в Україну понад 30 100 прочан. Наймасовіше вони почали прибувати з 25 вересня. Наприклад, лише за добу (від 7 ранку 26 вересня) в Україну в’їхало майже 12 тисяч хасидів", - йдеться в повідомленні МВС.

Уже відзавтра віряни почнуть повертатися до власних домівок. Масове вибуття очікується 2-4 жовтня.

"У пунктах пропуску, через які будуть вибувати паломники, прикордонники виділять додатковий персонал і технічні засоби. Прогнозуємо, що вжиті заходи дозволять швидко та без зайвого дискомфорту перетнути кордон паломникам та решті подорожувальникам", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 29 вересня за юдейським календарем відзначають Рош-ха-Шана – розпочинається Новий 5780-й рік. Свято триватиме з вечора 29 вересня по 1 жовтня.

Раніше УНН повідомляв, що протягом тижня поліцією зареєстровано вісім кримінальних правопорушень, які були вчинені на території паломництва хасидів у місті Умань Черкаської області.

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