Рош-ха-Шана в Умани в этом году праздновали более 30 тыс. паломников-хасидов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В этом году в Умани Черкасской области более 30 тысяч паломников-хасидов встречали 5780-й Новый год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины в Facebook.
"С начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд в Украину более 30 100 паломников. Активнее всего они начали прибывать с 25 сентября. Например, только за сутки (с 7 утра 26 сентября) в Украину въехало почти 12 тысяч хасидов", - говорится в сообщении МВД.
Уже с завтрашнего дня верующие начнут возвращаться домой. Их массовое возвращение домой ожидается 2-4 октября.
"В пунктах пропуска, через которые будут выбывать паломники, пограничники выделят дополнительный персонал и технические средства. Прогнозируем, что принятые меры позволят быстро и без лишнего дискомфорта пересечь границу паломникам и остальным путешественникам", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 сентября по иудейскому календарю отмечают Рош-ха-Шана - начинается Новый 5780-й год. Праздник продлится с вечера 29 сентября по 1 октября.
Ранее УНН сообщал, что в течение недели полицией зарегистрировано восемь уголовных преступлений, совершенных на территории паломничества хасидов в городе Умань Черкасской области.