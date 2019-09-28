На території паломництва хасидів в Умані зареєстровано вісім правопорушень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Протягом цього тижня поліцією зареєстровано вісім кримінальних правопорушень, які були вчинені на території паломництва хасидів в місті Умань Черкаської області. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Протягом цього тижня поліцією зареєстровано вісім кримінальних правопорушень, які були вчинені на території паломництва, серед яких крадіжка, грабіж, незаконне поводження зі зброєю та незаконне зберігання наркотичних засобів", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські зазначають, що надзвичайних подій та грубих порушень громадського порядку в місцях паломництва не допущено.
"Зведений загін поліції і надалі продовжує нести службу в місцях паломництва до завершення масових заходів", - додали у відділі комунікації.
Нагадаємо, в місті Умань продовжуються масові заходи з нагоди святкування паломниками-хасидами Рош-га-Шана - Нового 5780 року за іудейським календарем.
Щодоби публічний порядок та безпеку громадян в місцях паломництва та компактного проживання прочан забезпечують понад 500 співробітників поліції України та 20 працівників поліції Держави Ізраїль.
На території України вже перебуває близько 25 тисяч паломників хасидів.