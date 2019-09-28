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В Україні перебуває вже близько 25 тисяч паломників-хасидів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. На території України вже перебуває близько 25 тисяч паломників хасидів, майже 6 тисяч з них прибули упродовж останньої доби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

В Україні перебуває вже близько 25 тисяч паломників-хасидів

"Упродовж доби прикордонники оформили на в’їзд в нашу країну 5 687 паломників-хасидів, які їдуть у місто Умань, що на Черкащині", - йдеться в повідомленні.

Прочани масово продовжують прибувати, адже завтра, 29 вересня, ортодоксальні євреї відмічають ювілейний 5780-й іудейський Новий рік.

"Наразі співробітники Держприкордонслужби в авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією встановленим порядком оформили 24 782 паломників", - йдеться в повідомленні.

Водночас у службі зазначають, що від початку прибуття хасидів – з 6 вересня - через кордон не пропущено вісьмох громадян Ізраїлю з різних причин, у тому числі через відсутність необхідних документів та заборону в’їзду в Україну ще під час попереднього візиту.

Нагадаємо, в Умані відкрили перший консульський відділ для допомоги прочанам, які приїздять до міста святкувати іудейський Новий рік.

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