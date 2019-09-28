В Украине находится уже около 25 тысяч паломников-хасидов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. На территории Украины уже находится около 25 тысяч паломников хасидов, почти 6 тысяч из них прибыли в течение последних суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"За сутки пограничники оформили на въезд в нашу страну 5687 паломников-хасидов, которые едут в город Умань в Черкасской области", - говорится в сообщении.
Паломники массово продолжают прибывать, ведь завтра, 29 сентября, ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й иудейский Новый год.
"Сейчас сотрудники Госпогранслужбы в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24 782 паломника", - говорится в сообщении.
В то же время в службе отмечают, что с начала прибытия хасидов - с 6 сентября - через границу не пропущено восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и запрет въезда в Украину еще во время предыдущего визита.
Напомним, в Умани открыли первый консульский отдел для помощи паломникам, которые приезжают в город праздновать иудейский Новый год.