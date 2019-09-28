На территории паломничества хасидов в Умани зарегистрировано восемь правонарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В течение этой недели полицией зарегистрировано восемь уголовных преступлений, совершенных на территории паломничества хасидов в городе Умань Черкасской области. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"В течение этой недели полицией зарегистрировано восемь уголовных преступлений, совершенных на территории паломничества, среди которых кража, грабеж, незаконное обращение с оружием и незаконное хранение наркотических средств", - говорится в сообщении.
Полицейские отмечают, что чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в местах паломничества не допущено.
"Сводный отряд полиции и в дальнейшем продолжает нести службу в местах паломничества до завершения массовых мероприятий", - добавили в отделе коммуникации.
Напомним, в городе Умань продолжаются массовые мероприятия по случаю празднования паломниками-хасидами Рош-ха-Шана - Нового 5780 года по иудейскому календарю.
Ежесуточно публичный порядок и безопасность граждан в местах паломничества и компактного проживания паломников обеспечивают более 500 сотрудников полиции Украины и 20 сотрудников полиции Государства Израиль.
На территории Украины уже находится около 25 тысяч паломников хасидов.