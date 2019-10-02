В Умані залишається ще понад 20 тисяч паломників-хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Станом на 08:00 ранку в Умані залишається ще понад 20 тисяч паломників хасидів, які вчора закінчили святкування Рош-ха-Шана. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
“Станом на 8-му ранку 2 жовтня в Умані залишається 21526 хасидів”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що відсьогодні паломники-хасиди починають покидати Україну.
Раніше УНН повідомляв, що за час святкування паломниками-хасидами Рош-Ха-Шана в місті Умань Черкаської області правоохоронці зафіксували 72 повідомлення про можливі правопорушення, було зареєстровано 15 кримінальних проваджень.