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В Умани загорелся дом, который снимали хасиды

Киев • УНН

 • 16343 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В воскресенье, 29 сентября, в Умани спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру хасиды, передает УНН со ссылкой на сообщение УГСЧС Украины в Черкасской области.

В Умани загорелся дом, который снимали хасиды

Сообщается, что возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью спасателей.

Специалистам ГСЧС удалось спасти дом, пожар был ликвидирован в 3:41.

Во время борьбы с огнем, спасатели из комнат дома совершили эвакуацию в безопасное место пяти хасидов.

По информации ГСЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Как сообщал УНН, в Умани волонтеры-переводчики будут помогать спасателям принимать вызовы от хасидов-паломников.

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