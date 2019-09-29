В Умані волонтери допомагатимуть рятувальникам приймати виклики від хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Починаючи з 25 вересня в Умані спільно з диспетчерами 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини на чергування заступили волонтери-перекладачі, які допомагатимуть рятувальникам приймати виклики від хасидів-паломників. Про це повідомляє пресслужба МВС України, передає УНН.
Повідомляється, що завдання волонтерів — забезпечити якісний переклад у випадку звернення до рятувальників хасидів.
Завдяки попередній підготовці усі волонтери вже знайомі із специфікою роботи рятувальної служби, та особливостях збору інформації при опрацюванні телефонного звернення на лінію екстреного зв‘язку “101”.
Минулорічний досвід підтвердив важливість такої співпраці, адже волонтери за час перебування хасидів в Умані допомогли рятувальникам опрацювати 8 дзвінків, що надійшли по лінії “101” від прочан.
Нагадаємо, сьогодні за юдейським календарем відзначають Рош га-Шана — розпочинається Новий 5780 рік.
На святкування Рош га-Шани, станом на 28 вересня, до України прибули близько 25 тисяч паломників-хасидів.