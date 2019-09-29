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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Рош га-Шана: сьогодні юдеї відзначають Новий рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сьогодні за юдейським календарем відзначають Рош га-Шана – розпочинається Новий 5780 рік. Свято триватиме з вечора 29 вересня по 1 жовтня, передает УНН.

Рош га-Шана: сьогодні юдеї відзначають Новий рік

Рош га-Шана — “голова року” — Новий рік усіх, хто сповідує юдаїзм, зокрема євреїв. Це день, з якого для представників цієї релігії починається суд над усім створеним. Особливе значення Рош га-Шана має для таких представників течії юдаїзму як хасиди. Зазвичай відбувається на початку осені північної півкулі.

Цього дня юдеї сурмлять у шофар. Шофар ніколи не був для євреїв просто музичним інструментом. Звук шофара означає, що людина повинна подумки озирнутися на минулий рік, згадати свої помилки і проаналізувати свої вчинки: чи робив він добро? Чи допомагав людям? І приймає тверде рішення: у майбутньому році бути кращим, чеснішим, добрішим, більш терпимим, не ображати нікого, робити ще більше добра, ще більше любити ближнього свого та намагатися робити всіх навколо щасливішими. Прийнято вивертати кишені біля річки чи водойми, викидаючи крихти, що залишилися в них, немов викидають усе погане і неприємне, що було торік.

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Традиційне вітання на Свято: Гарного та солодкого року!

Цього дня послідовники юдаїзму благословляють один одного словами “Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний рік, і скріпить запис печаткою”.

Святкування Рош га-Шана триває 10 днів, але тільки 1 день — веселе свято, а решта 10 ні, бо в десятий день — Судний — виноситься остаточне рішення і Бог ставить печатку на запис. Але є 10 днів, та можливість змінити ситуацію — повернути борги, вибачитися, якщо відчувається провина.

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