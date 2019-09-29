Рош ха-Шана: сегодня иудеи отмечают Новый год

Рош ха-Шана - "голова года" - Новый год всех, кто исповедует иудаизм, в частности евреев. Это день, с которого для представителей этой религии начинается суд над всем созданным. Особое значение Рош га-Шана имеет для таких представителей течения иудаизма как хасиды. Обычно происходит в начале осени северного полушария.

В этот день иудеи трубят в шофар. Шофар никогда не был для евреев просто музыкальным инструментом. Звук шофара означает, что человек должен мысленно оглянуться на прошлый год, вспомнить свои ошибки и проанализировать свои поступки: делал ли он добро? помогал ли людям? И принимает твердое решение: в будущем году быть лучше, честнее, добрее, терпимее, не обижать никого, делать еще больше добра, еще больше любить ближнего своего и пытаться делать всех вокруг счастливыми. Принято выворачивать карманы у реки или водоема, выбрасывая крошки, оставшиеся в них, словно выбрасывают все плохое и неприятное, что было в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине находится уже около 25 тыс. паломников-хасидов

Традиционное приветствие на Праздник: Хорошего и сладкого года!

В этот день последователи иудаизма благословляют друг друга словами "Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший год, и скрепит запись печатью".

Празднование Рош га-Шана длится 10 дней, но только 1 день - веселый праздник, а остальные 10 нет, потому что в десятый день - Судный - выносится окончательное решение и Бог ставит печать на запись. Но есть 10 дней, и возможность изменить ситуацию - вернуть долги, извиниться, если чувствуется вина.