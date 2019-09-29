В Умани волонтеры будут помогать спасателям принимать вызовы от хасидов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Начиная с 25 сентября в Умани совместно с диспетчерами 14-й Государственной пожарно-спасательной части на дежурство заступили волонтеры-переводчики, которые будут помогать спасателям принимать вызовы от хасидов-паломников. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
Сообщается, что задача волонтеров - обеспечить качественный перевод в случае обращения к спасателям хасидов.
Благодаря предварительной подготовке все волонтеры уже знакомы со спецификой работы спасательной службы, и особенностях сбора информации при обработке телефонного обращения на линию экстренной связи "101".
Прошлогодний опыт подтвердил важность такого сотрудничества, ведь волонтеры за время пребывания хасидов в Умани помогли спасателям проработать 8 звонков, поступивших по линии "101" от паломников.
Напомним, сегодня по иудейскому календарю отмечают Рош га-Шана - начинается Новый 5780 год.
На празднование Рош га-Шана, по состоянию на 28 сентября, в Украину прибыли около 25 000 паломников-хасидов.