В Умані загорівся будинок, який знімали хасиди
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У неділю, 29 вересня, в Умані рятувальники ліквідували пожежу у будинку, в якому винаймали помешкання хасиди, передає УНН з посиланням на повідомлення УДСНС України у Черкаській області.
Повідомляється, що загорання на горищі житлового будинку по провулку Проїзний виявили господарі. Після невдалої спроби ліквідувати пожежу власними силами, люди звернулися по допомогу рятувальників.
Фахівцям ДСНС вдалось врятувати будинок, пожежу було ліквідовано о 03:41.
Під час боротьби з вогнем, рятувальники із кімнат будинку здійснили евакуацію у безпечне місце п’ятьох хасидів.
За інформацією ДСНС, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі не має.
Як повідомляв УНН, в Умані волонтери-перекладачі допомагатимуть рятувальникам приймати виклики від хасидів-паломників.