В Умани неизвестный устроил стрельбу: ранены двое жителей Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Умани сегодня сообщили о стрельбе, в результате которой пострадали двое граждан Израиля. Об этом сообщили в полиции Черкасской области, пишет УНН.
Детали
Сегодня, 22 мая, на улице Софьи Перовской произошла стрельба. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу.
Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника, который убежал до приезда правоохранителей.
Сейчас собраны сведения по факту хулиганства внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним
В Печерском районе Киева подросток обстрелял военную часть Нацгвардии.