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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 45243 просмотра

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В Умани неизвестный устроил стрельбу: ранены двое жителей Израиля

Киев • УНН

 • 15909 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Умани сегодня сообщили о стрельбе, в результате которой пострадали двое граждан Израиля. Об этом сообщили в полиции Черкасской области, пишет УНН.

В Умани неизвестный устроил стрельбу: ранены двое жителей Израиля

Детали

Сегодня, 22 мая, на улице Софьи Перовской произошла стрельба. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника, который убежал до приезда правоохранителей.

Сейчас собраны сведения по факту хулиганства внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним

В Печерском районе Киева подросток обстрелял военную часть Нацгвардии.

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