В Умані невідомий влаштував стрілянину: поранені двоє жителів Ізраїлю

Деталі

Сьогодні, 22 травня, на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні.

Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази, опитують свідків та відбирають пояснення в очевидців, а також встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців.

Наразі, зібрані відомості за фактом хуліганства внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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