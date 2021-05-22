В Умані невідомий влаштував стрілянину: поранені двоє жителів Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В Умані сьогодні повідомили про стрілянину, внаслідок якої постраждали двоє громадян Ізраїлю. Про це повідомили у поліції Черкаської області, пише УНН.
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Сьогодні, 22 травня, на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні.
Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази, опитують свідків та відбирають пояснення в очевидців, а також встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців.
Наразі, зібрані відомості за фактом хуліганства внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.
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