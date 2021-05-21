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У Києві підліток стріляв із пневматичної гвинтівки по військовій частині Нацгвардії

Київ • УНН

 • 19746 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. У Печерському районі Києва підліток обстріляв військову частину Нацгвардії. Про це кореспонденту УНН повідомили у поліції Києва.

У Києві підліток стріляв із пневматичної гвинтівки по військовій частині Нацгвардії

Цитата:

“Інцидент стався вранці, 21 травня. Наразі триває перевірка, встановлюються всі обставини, та вирішується питання про надання правової кваліфікації”, - зазначили у поліції.

Деталі

До соціальних мереж потрапило відео, на якому підлітки стріляли, ймовірно, з пневматичної зброї у бік Прозоровської вежі - історичної будівлі, де зараз розташована військова частина 2260 Національної гвардії України.

Бійці цієї частини спеціалізуються на охороні дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав.

Доповнення

У Казані, вранці, 11 травня, 19-річний Ільназ Галявієв влаштував масове вбивство у школі №175, у якій він раніше вчився.

Галявієв відкрив стрілянину по учнях з рушниці Hatsan Escort, яку легально купив за місяць до цього. Після бійні стрілок добровільно здався поліції.

Як стало відомо раніше з російських ЗМІ, Галявієв був "неконфліктним" студентом, який усвідомив себе "богом" і легально купив дробовик.

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