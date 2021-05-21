В Киеве подросток стрелял из пневматической винтовки по военной части Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Печерском районе Киева подросток обстрелял военную часть Нацгвардии. Об этом корреспонденту УНН сообщили в полиции Киева.
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"Инцидент произошел утром, 21 мая. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, и решается вопрос о предоставлении правовой квалификации", - отметили в полиции.
Детали
В социальные сети попало видео, на котором подростки стреляли, вероятно, из пневматического оружия в сторону Прозоровский башни - исторического здания, где расположена военная часть 2260 Национальной гвардии Украины.
Бойцы этой части специализируются на охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.
Дополнение
В Казани, утром, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев устроил массовое убийство в школе №175, в которой он раньше учился.
Галявиев открыл стрельбу по ученикам из ружья Hatsan Escort, которое легально купил за месяц до этого. После бойни стрелок добровольно сдался полиции.
Как стало известно ранее из российских СМИ, Галявиев был "неконфликтным" студентом, который осознал себя "богом" и легально купил дробовик.