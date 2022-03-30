В Умани глава МБФ имени Раби Нахмана развеял российскую ложь о солдатах в синагоге

Цитата

"Мы сегодня услышали заявление от спикера российской армии, что в Умани в синагоге проживают военные, сделали склад с оружием. Заявляю, что такого не было, нет и не будет. Здесь мы вам предоставляем доказательства. Смотрите – место пустое. Здесь нет никаких вооруженных солдат", - сказал он в видеообращении, опубликованном на канале uman media.

Детали

На видео он зашел внутрь синагоги и обошел ее, показав, что ни военных, ни техники там нет.

"Вся информация, которую вы получили – это фейковые новости", - сказал он.

Напомним

Как писал УНН, война россии против Украины нанесла разрушения по меньшей мере 59 сооружениям духовного значения в не менее 8 областях Украины.