В Умані глава МБФ імені Рабі Нахмана розвіяв російську брехню про солдатів у синагозі

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"Ми сьогодні почули заяву від спікера російської армії, що в Умані в синагозі проживають військові, зробили склад зі зброєю. Заявляю, що такого не було, немає і не буде. Тут ми вам надаємо докази. Дивіться - місце порожнє. Тут немає ніяких озброєних солдатів", - сказав він у відеозверненні, опублікованому на каналі uman media.

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На відео він зайшов всередину синагоги і обійшов її, показавши, що ні військових, ні техніки там немає.

"Вся інформація, яку Ви отримали - це фейкові новини", - сказав він.

Нагадаємо

Як писав УНН, війна Росії проти України завдала руйнування щонайменше 59 спорудам духовного значення у не менш ніж 8 областях України.