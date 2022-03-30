В Умані глава МБФ імені Рабі Нахмана розвіяв російську брехню про солдатів у синагозі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Керівник Міжнародного благодійного Фонду імені Рабі Нахмана Натан Бен Нун, який після початку війни прибув в Україну, показав відео з синагоги в Умані, яку за словами російського військового керівництва "зайняли" сили ЗСУ, пише УНН.
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"Ми сьогодні почули заяву від спікера російської армії, що в Умані в синагозі проживають військові, зробили склад зі зброєю. Заявляю, що такого не було, немає і не буде. Тут ми вам надаємо докази. Дивіться - місце порожнє. Тут немає ніяких озброєних солдатів", - сказав він у відеозверненні, опублікованому на каналі uman media.
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На відео він зайшов всередину синагоги і обійшов її, показавши, що ні військових, ні техніки там немає.
"Вся інформація, яку Ви отримали - це фейкові новини", - сказав він.
Нагадаємо
Як писав УНН, війна Росії проти України завдала руйнування щонайменше 59 спорудам духовного значення у не менш ніж 8 областях України.