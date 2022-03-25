Рашисты повредили по меньшей мере 59 украинских церквей, храмов и синагог
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Война России против Украины нанесла разрушения по меньшей мере 59 сооружениям духовного значения в не менее 8 областях Украины. Об этом информирует минитерство культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.
Детали
Так, по данным МКИП, с 24 февраля пострадали по меньшей мере 59 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) по меньшей мере в восьми областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Подавляющее большинство из них - православные храмы.
Разрушениям подверглись также мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций. Интерактивная карта позволяет увидеть все пострадавшие объекты и выбрать визуализацию по религиозному сообществу.
Так, в частности, 24 марта в результате обстрела в городе Северодонецке пострадал храм в честь иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость”, расположенный на территории больничного городка в Северодонецке. Пострадала алтарная часть храма, выбито одно из окон в алтарной апсиде и обвалилась часть потолка.
Напомним
Ранее сегодня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Facebook сообщил, что в Луганской области оккупанты обстреляли две церкви.