Рашисти пошкодили щонайменше 59 українських церков, храмів та синагог
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Війна росії проти України завдала руйнувань щонайменше 59 спорудам духовного значення в щонайменше 8 областях України. Про це інформує мінітерство культури та інформаційної політики України, пише УНН.
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Так, за даними МКІП, з 24 лютого постраждали вже щонайменше 59 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми.
Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій. Інтерактивна мапа дає змогу побачити всі постраждалі об’єкти та вибрати візуалізацію за релігійною спільнотою.
Так, зокрема, 24 березня внаслідок обстрілу в місті Сєвєродонецьку постраждав храм на честь ікони Божої Матері “Усіх скорботних Радість”, розташований на території лікарняного містечка у Сєвєродонецьку. Постраждала вівтарна частина храму, вибите одне з вікон у вівтарній апсиді та обвалилась частина стелі.
Нагадаємо
Раніше сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Facebook повідомив, що в Луганській області окупанти обстріляли дві церкви.