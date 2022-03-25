На Луганщині російські окупанти обстріляли дві церкви

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"Байдуже на Бога. росіяни за добу обстріляли дві церкви. У Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів постраждав храм на честь ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість". Церква знаходилася при лікарні, тож невідомо, куди саме цілили окупанти - по поранених та лікарях чи по Богу?" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

По Луганщині окупанти завдали ударів ракетами та фосфорними бомбами, четверо загиблих.