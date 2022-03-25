На Луганщине российские оккупанты обстреляли две церкви

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"Безразлично на Бога. россияне за сутки обстреляли две церкви. В Северодонецке в результате обстрелов пострадал храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Церковь находилась при больнице, поэтому неизвестно, куда именно целили оккупанты - по раненым и врачам или по Богу?"- говорится в сообщении.

Напомним

По Луганщине оккупанты нанесли ударов ракетами и фосфорными бомбами, четверо погибших.