В Ульяновской области РФ подросток убил всю родню из 5-ти человек и покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о массовом убийстве семьи в Ульяновской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СК РФ.
Преступление произошло в одном из частных домов в селе Патрикеево, где были обнаружены тела трех взрослых и двух малолетних детей четырех лет.
“Около 11 часов 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, 69 и 42-летних женщин, а также двух малолетних детей 4-х лет. Погибшие являлись членами одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших”, — указано в сообщении ведомства.
По данным издания Mash (а также Telegram-канала), подросток оставил предсмертную записку, в которой написал, что намерен покончить жизнь самоубийством и “забрать с собой” всю семью.
В прокуратуре Ульяновской области для СМИ заявили, что проверяют версию о наличии психических заболеваний у подростка. При этом там отметили, что погибший был отличником и участником многих олимпиад, в том числе принимал участие в конкурсе “Умники и умницы”.
Стоит напомнить, что в Красноярском крае в палатке на реке нашли тела четырех туристов.