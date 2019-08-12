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У Красноярському краї в наметі на річці знайшли тіла чотирьох туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. На лівому березі Ангари в районі селища Новоангарськ в туристичному наметі виявили тіла чотирьох осіб з ознаками отруєння газом, повідомляється на сайті главку СК по Красноярському краю, пише УНН.

За фактом події почалася перевірка, за її результатами приймуть процесуальне рішення.

Як зазначає місцеве видання “Красноярськ онлайн”, інформації про вік загиблих у слідчих немає.

У січні чоловік і три його дорослі сини загинули через отруєння чадним газом під час риболовлі в Свердловській області. Загиблих знайшли в наметі. За версією слідства, НП сталася в результаті експлуатації газового пальника.

У 2017 році в наметі на річці Об у районі селища Березівка Павловського району під Барнаулом виявили тіла двох рибалок і дівчину в стані коми. Дівчину госпіталізували з ознаками отруєння окисом вуглецю.

Як повідомляв УНН, СК РФ взявся за справу загибелі українського альпініста на Ельбрусі.

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