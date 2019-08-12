У Красноярському краї в наметі на річці знайшли тіла чотирьох туристів

За фактом події почалася перевірка, за її результатами приймуть процесуальне рішення.

Як зазначає місцеве видання “Красноярськ онлайн”, інформації про вік загиблих у слідчих немає.

У січні чоловік і три його дорослі сини загинули через отруєння чадним газом під час риболовлі в Свердловській області. Загиблих знайшли в наметі. За версією слідства, НП сталася в результаті експлуатації газового пальника.

У 2017 році в наметі на річці Об у районі селища Березівка Павловського району під Барнаулом виявили тіла двох рибалок і дівчину в стані коми. Дівчину госпіталізували з ознаками отруєння окисом вуглецю.

Як повідомляв УНН, СК РФ взявся за справу загибелі українського альпініста на Ельбрусі.