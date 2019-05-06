СК РФ взявся за справу загибелі українського альпініста на Ельбрусі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Російські слідчі проводять перевірку за фактом загибелі альпініста з України на горі Ельбрус на кордоні російських республік Кабардино-Балкарія та Карачаєво-Черкесія. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СУ СК РФ в регіоні.
"Слідчими органами СК РФ по Кабардино-Балкарській Республіці проводиться дослідча перевірка за фактом загибелі альпініста при сходженні на гору Ельбрус", - йдеться у повідомленні.
Згідно з матеріалами перевірки, які навели у СК РФ, 5 травня 2019 року, приблизно о 11 годині 30 хвилин за місцевим часом, "34-річний альпініст з України здійснював сходження на гору Ельбрус". "Під час сходження чоловік відчув нездужання, про яке повідомив рятувальникам. До моменту прибуття рятувальників, чоловік не подавав ознак життя", - вказали російські слідчі.
Усі обставини події з'ясовуються, призначено проведення судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, 5 травня у МНС РФ заявили, що український альпініст загинув на Ельбрусі. Україна звернулась до РФ за підтвердженням громадянства загиблого на Ельбрусі.