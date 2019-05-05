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Український альпініст загинув на Ельбрусі - МНС РФ

Український альпініст загинув на Ельбрусі - МНС РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні, під час сходження на гору Ельбрус, втратив свідомість і помер громадянин України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію опубліковану МНС РФ.

"Об 11 годині 28 хвилин 05.05.2019 року в Центр управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії по КБР надійшло повідомлення про те, що на горі Ельбрус на висоті 3500 метрів чоловік 1985 р.н. при сходженні знепритомнів. За попередніми даними альпініст з України без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Для евакуації альпініста висунулися рятувальники Ельбруського ВПСО, СКРПСО МНС Росії в кількості 14 чоловік і 2 одиниці техніки.

УНН уточнює інформацію.

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