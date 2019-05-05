Украинский альпинист погиб на Эльбрусе – МЧС РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня, во время восхождения на гору Эльбрус, потерял сознание и умер гражданин Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную МЧС РФ.
"В 11 часов 28 минут 05.05.2019 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 3500 метров мужчина 1985 г.р. при восхождении потерял сознание. По предварительным данным альпинист из Украины без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Для эвакуации альпиниста выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО, СКРПСО МЧС России в количестве 14 человек и 2 единиц техники.
УНН уточняет информацию.