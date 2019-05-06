СК РФ взялся за дело о гибели украинского альпиниста на Эльбрусе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Российские следователи проводят проверку по факту гибели альпиниста из Украины на горе Эльбрус на границе российских республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ в регионе.
"Следственными органами СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике проводится доследственная проверка по факту гибели альпиниста при восхождении на гору Эльбрус", - говорится в сообщении.
Согласно материалам проверки, которые привели в СК РФ, 5 мая 2019 года, примерно в 11 часов 30 минут по местному времени, "34-летний альпинист из Украины совершал восхождение на гору Эльбрус". "Во время восхождения мужчина почувствовал недомогание, о котором сообщил спасателям. К моменту прибытия спасателей, мужчина не подавал признаков жизни", - указали российские следователи.
Все обстоятельства происшествия выясняются, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, 5 мая в МЧС РФ заявили, что украинский альпинист погиб на Эльбрусе. Украина обратилась к РФ за подтверждением гражданства погибшего на Эльбрусе.