В Красноярском крае в палатке на реке нашли тела четырех туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружили тела четырех человек с признаками отравления газом, сообщается на сайте главка СК по Красноярскому краю, пишет УНН.
По факту случившегося началась проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.
Как отмечает местное издание “Красноярск онлайн”, информации о возрасте погибших у следователей нет.
В январе мужчина и три его взрослых сына погибли из-за отравления угарным газом во время рыбалки в Свердловской области. Погибших нашли в палатке. По версии следствия, ЧП произошло в результате эксплуатации газовой горелки.
В 2017 году в палатке на реке Обь в районе поселка Березовка Павловского района под Барнаулом обнаружили тела двух рыбаков и девушку в состоянии комы. Девушку госпитализировали с признаками отравления окисью углерода.
Как сообщал УНН, СК РФ взялся за дело гибели украинского альпиниста на Эльбрусе.