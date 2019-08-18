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В Ульяновській області РФ підліток вбив усю рідню з 5-ти людей та наклав на себе руки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу про масове вбивство сім’ї в Ульяновській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СК РФ.

Злочин стався в одному з приватних будинків в селі Патрікєєво, де були виявлені тіла трьох дорослих і двох малолітніх дітей чотирьох років.

“Близько 11 години 18 серпня в одному з будинків в селі Патрікєєво Базарносизганського району з ознаками насильницької смерті виявлено тіла 66-річного чоловіка, 69 і 42-річних жінок, а також двох малолітніх дітей 4-х років. Загиблі були членами однієї сім’ї. Згодом біля вежі стільникового зв’язку, розташованої поблизу села, було виявлено тіло 16-річного молодого чоловіка, що також був родичем загиблих”, — вказано у повідомленні відомства.

За даними видання Mash (а також Telegram-каналу), підліток залишив передсмертну записку, в якій написав, що має намір покінчити життя самогубством і “забрати з собою” всю сім’ю.

У прокуратурі Ульяновської області для ЗМІ заявили, що перевіряють версію про наявність психічних захворювань у підлітка. При цьому там зазначили, що загиблий був відмінником і учасником багатьох олімпіад, в тому числі брав участь в конкурсі “Розумники і розумниці”.

Варто нагадати, що у Красноярському краї в наметі на річці знайшли тіла чотирьох туристів.

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