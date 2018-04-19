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В "Укрзализныце" рассказали, планируют ли переходить на евроколею

Киев • УНН

 • 13744 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Вопрос перехода на евроколею по всей стране - это вопрос государственного уровня. У "Укрзализныци" таких планов нет. Об этом журналистам на III Украинском инфраструктурном форуме сказал и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает корреспондент УНН.

В "Укрзализныце" рассказали, планируют ли переходить на евроколею

"Если говорить о замене и перешивке пути (на евроколею - ред.) в целом по стране, то "Укрзализныця" этого не планирует. Тем более что это не вопрос масштаба государственного монополиста, а вопрос масштаба государства", - отметил Кравцов.

По его словам, это может планироваться, например Министерством инфраструктуры. Потому что средства, которые на это нужны, - это миллиарды долларов. На эти деньги, отметил он, можно капитально модернизировать всю "Укрзализныцю".

"Надо понять, что это вопрос государственной политики высокого уровня", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, министр инфраструктуры Владимир Емельян ранее заявлял, что скоростные железнодорожные пути будут построены в Украине через 5-10 лет.

Украинские Национальные Новости

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