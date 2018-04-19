В "Укрзалізниці" розповіли, чи планують перейти на євроколію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Питання переходу на євроколію по всій країні – це питання державного рівня. "Укрзалізниця" таких планів не має. Про це журналістам на III Українському інфраструктурному форумі сказав в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає кореспондент УНН.
“Якщо казати про заміну і перешивку колії (на євроколію — ред.) в цілому по країні, то „Укрзалізниця“ цього не планує. Тим більше що це не питання масштабу державного монополіста, а питання масштабу держави”, — зауважив Кравцов.
За його словами, це може плануватися, наприклад Міністерством інфраструктури. Тому що кошти, які на це потрібні, - це мільярди доларів. На ці гроші, зазначив він, можна капітально модернізувати всю “Укрзалізницю”.
"Треба зрозуміти, що це питання державної політики високого рівня", - наголосив він.
Як повідомляв УНН, міністр інфраструктури Володимир Омелян раніше заявляв, що швидкісні залізничні шляхи будуть побудовані в Україні через 5-10 років.