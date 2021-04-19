В "Укрзализныце" критический запас топлива: хватит лишь на 4 суток

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 79094 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 130798 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 185988 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187717 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272407 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 315252 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157201 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142941 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 269997 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126336 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 48491 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 179695 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 37370 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 41696 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 60582 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 315250 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 269994 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 425793 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 391786 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 375186 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 60582 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 179695 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 210060 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190477 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 272406 просмотра
Актуальное
В "Укрзализныце" критический запас топлива: хватит лишь на 4 суток

В "Укрзализныце" критический запас топлива: хватит лишь на 4 суток

Киев  •  УНН

 • 21934 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. "Укрзализныця" сейчас имеет два контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток, сообщили в "Укрзализныце", передает УНН.

Цитата

"Сейчас проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. Укрзализныця контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время", - заявили в компании.

Дополнение

В марте в отставку подал коммерческий директор "Укрзализныци" Иракли Эзугбая и председатель правления Владимир Жмак.
Иракли Эзугбая известный своим скандальным решением снизить тарифы "Укрзализныци" на грузовые перевозки несмотря на постоянные объемы против 2019 года. Как следствие, убытки "Укрзализныци" в 2020 году достигли 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн - из-за падения дохода от грузовых перевозок.

Еще осенью эксперты и журналисты прогнозировали такой ущерб, а народные депутаты сигнализировали, что Езугбая мог принять такое решение в условиях конфликта интересов в пользу "Индустриальной группы Грузии", на которую работал до своего назначения в "Укрзализныцю" и которая среди прочего занимается грузовыми перевозками на Украинские дороги.

На фото: Бенефициар "Индустриальной группы Грузии" Давид Бежуашвили и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Несмотря на имеющиеся признаки преступления НАБУ и САП саботирует расследование убытков "Укрзализныци" в период правления Владимира Жмака и Иракли Эзугбая, что может объясняться их близкими отношениями между собой и общим знакомым - Михаилом Саакашвили, который контактирует как с Жмаком и Эзугбая, так и первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой. Подробно о том, как меморандум НАБУ стал меморандумом прикрытия убытков Укрзализныци читайте здесь.

Справка

Владимир Жмак - председатель правления "Укрзализныци" с августа прошлого года по март 2021 года. До этого работал первым заместителем Саакашвили в Одесской ОГА.

Иракли Эзугбая - коммерческий директор "Укрзализныци", который был назначен Владимиром Жмаком в сентябре 2020 года и объявивший о добровольной отставке в марте 2021 года. До этого был руководителем железной дороги Грузии во времена президента Саакашвили. В Грузии обвиняется в растрате средств железной дороги в особо крупном размере.

Денис Гюльмагомедов - детектив НАБУ, который подписал с Владимиром Жмаком меморандум о совместной борьбе с коррупцией в "Укрзализныци". Получает гранты от фонда "Відродження" Джорджа Сороса (которого называли спонсором политических движений Саакашвили в Грузии) и вместе с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой посещает мероприятия Сороса в Украине.

Гизо Углава - первый заместитель директора НАБУ. Покинул Грузию и появился в Украине вместе с Саакашвили.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы