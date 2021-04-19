В "Укрзализныце" критический запас топлива: хватит лишь на 4 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. "Укрзализныця" сейчас имеет два контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток, сообщили в "Укрзализныце", передает УНН.
Цитата
"Сейчас проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. Укрзализныця контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время", - заявили в компании.
Дополнение
В марте в отставку подал коммерческий директор "Укрзализныци" Иракли Эзугбая и председатель правления Владимир Жмак.
Иракли Эзугбая известный своим скандальным решением снизить тарифы "Укрзализныци" на грузовые перевозки несмотря на постоянные объемы против 2019 года. Как следствие, убытки "Укрзализныци" в 2020 году достигли 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн - из-за падения дохода от грузовых перевозок.
Еще осенью эксперты и журналисты прогнозировали такой ущерб, а народные депутаты сигнализировали, что Езугбая мог принять такое решение в условиях конфликта интересов в пользу "Индустриальной группы Грузии", на которую работал до своего назначения в "Укрзализныцю" и которая среди прочего занимается грузовыми перевозками на Украинские дороги.
На фото: Бенефициар "Индустриальной группы Грузии" Давид Бежуашвили и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Несмотря на имеющиеся признаки преступления НАБУ и САП саботирует расследование убытков "Укрзализныци" в период правления Владимира Жмака и Иракли Эзугбая, что может объясняться их близкими отношениями между собой и общим знакомым - Михаилом Саакашвили, который контактирует как с Жмаком и Эзугбая, так и первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой. Подробно о том, как меморандум НАБУ стал меморандумом прикрытия убытков Укрзализныци читайте здесь.
Справка
Владимир Жмак - председатель правления "Укрзализныци" с августа прошлого года по март 2021 года. До этого работал первым заместителем Саакашвили в Одесской ОГА.
Иракли Эзугбая - коммерческий директор "Укрзализныци", который был назначен Владимиром Жмаком в сентябре 2020 года и объявивший о добровольной отставке в марте 2021 года. До этого был руководителем железной дороги Грузии во времена президента Саакашвили. В Грузии обвиняется в растрате средств железной дороги в особо крупном размере.
Денис Гюльмагомедов - детектив НАБУ, который подписал с Владимиром Жмаком меморандум о совместной борьбе с коррупцией в "Укрзализныци". Получает гранты от фонда "Відродження" Джорджа Сороса (которого называли спонсором политических движений Саакашвили в Грузии) и вместе с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой посещает мероприятия Сороса в Украине.
Гизо Углава - первый заместитель директора НАБУ. Покинул Грузию и появился в Украине вместе с Саакашвили.