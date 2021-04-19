В “Укрзалізниці” критичний запас палива: вистачить лише на 4 доби

Цитата

“Наразі проводиться робота щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту. Укрзалізниця контролює ситуацію та має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу пального найближчим часом”, — заявили в компанії.

Доповнення

У березні у відставку подав комерційний директор “Укрзалізниці” Іраклі Езугбая та голова правління Володимир Жмак.

Іраклі Езугбая відомий своїм скандальним рішенням знизити тарифи “Укрзалізниці” на вантажні перевезення попри незмінні обсяги проти 2019 року. Як наслідок, збитки “Укрзалізниці” у 2020 році сягнули 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн — через падіння доходу від вантажних перевезень.

Ще восени експерти та журналісти прогнозували такий збиток, а народні депутати сигналізували, що Єзугбая міг прийняти таке рішення в умовах конфлікту інтересів на користь “Індустріальної групи Грузії”, на яку працював до свого призначення в “Укрзалізницю” та яка серед іншого займається вантажними перевезеннями на українській залізниці.

На фото: Бенефіціар “Індустріальної групи Грузії” Давид Бежуашвілі та голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія

Попри наявні ознаки злочину НАБУ та САП саботує розслідування збитків “Укрзалізниці” в період правління Володимира Жмака та Іраклі Езугбая, що може пояснюватися їх близькими стосунками між собою та спільним знайомим — Михаїлом Саакашвілі, який контактує як зі Жмаком та Езугбая, так і першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою. Детально про те, як меморандум НАБУ став меморандумом прикриття збитків Укрзалізниці читайте тут.

Довідка

Володимир Жмак — голова правління “Укрзалізниці” з серпня минулого року по березень 2021 року. До цього працював першим заступником Міхеіла Саакашвілі в Одеській ОДА.

Іраклі Езугбая — комерційний директор “Укрзалізниці”, який був призначений Володимиром Жмаком у вересні 2020 року і який оголосив про добровільну відставку в березні 2021 року. До цього був керівником залізниці Грузії за часів президента Міхеіла Саакашвілі. У Грузії звинувачується в розтраті коштів залізниці в особливо великому розмірі.

Денис Гюльмагомедов — детектив НАБУ, який підписав з Володимиром Жмаков меморандум про спільну боротьбу з корупцією в “Укрзалізниці”. Отримує гранти від фонду “Відродження” Джорджа Сороса (якого називали спонсором політичних рухів Саакашвілі в Грузії) і разом з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою відвідує заходи Сороса в Україні.

Гізо Углава — перший заступник директора НАБУ. Покинув Грузію і з’явився в Україні разом з Міхеілом Саакашвілі.