В Укрзализныце уточнили об изменении маршрутов поездов на Киевщине по техническим причинам
Киев • УНН
Поезда на участке Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка меняют маршрут из-за технических проблем. Для пассажиров из Белой Церкви организованы бесплатные трансферы электропоездами от/до станции Фастов.
Сегодня, 9 сентября, из-за технических проблем поезда в Киевской области на участке Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка меняют маршрут. Они будут двигаться в объезд Белой Церкви. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ, передает УНН.
По техническим причинам поезда, которые должны были двигаться по участку Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка, продолжат в сутки 09.09 двигаться в объезд через станции Фастов-1 - Киев-Пассажирский - Триполье - Мироновка
Отмечается, что изменение движения поездов повлияло на своевременность ряда рейсов. Перечень задержек можно посмотреть на uz-vezemo.uz.gov.ua.
Для пассажиров из Белой Церкви организованы бесплатные трансферы электропоездами от/до станции Фастов.
Укрзалізниця змінює маршрути через технічні причини: можливі затримки до 2 годин8 сентября 2024, 22:49 • 14264 просмотра