В Укрзализныце уточнили об изменении маршрутов поездов на Киевщине по техническим причинам

Сегодня, 9 сентября, из-за технических проблем поезда в Киевской области на участке Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка меняют маршрут. Они будут двигаться в объезд Белой Церкви. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ, передает УНН.

По техническим причинам поезда, которые должны были двигаться по участку Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка, продолжат в сутки 09.09 двигаться в объезд через станции Фастов-1 - Киев-Пассажирский - Триполье - Мироновка - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение движения поездов повлияло на своевременность ряда рейсов. Перечень задержек можно посмотреть на uz-vezemo.uz.gov.ua.

Для пассажиров из Белой Церкви организованы бесплатные трансферы электропоездами от/до станции Фастов.

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