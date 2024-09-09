В Укрзалізниці уточнили про зміну маршрутів поїздів на Київщині через технічні причини
Київ • УНН
Поїзди на дільниці Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка змінюють маршрут через технічні проблеми. Для пасажирів з Білої Церкви організовано безкоштовні трансфери електропоїздами від/до станції Фастів.
Сьогодні, 9 вересня, через технічні проблеми поїзди у Київській області на дільниці Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка змінюють маршрут. Вони будуть рухатися в обʼїзд Білої Церкви. Про це повідомили у пресслужбі УЗ, передає УНН.
З технічних причин поїзди, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка, продовжать у добу 09.09 рухатися в обʼїзд через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка
Зазначається, що зміна руху поїздів вплинула на вчасність низки рейсів. Перелік затримок можна подивитись на uz-vezemo.uz.gov.ua.
Для пасажирів з Білої Церкви організовано безкоштовні трансфери електропоїздами від/до станції Фастів.
Укрзалізниця змінює маршрути через технічні причини: можливі затримки до 2 годин09.09.24, 01:49 • 16712 переглядiв